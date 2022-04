Polizei mit Tag der Offenen Tür: Feuerwehrtag fällt aus

Zwei Mal ist der traditionelle Tag der Offenen Tür der Berliner Polizei wegen der Corona-Pandemie ausgefallen - in diesem Jahr soll es ihn wieder geben.

Geplant ist der 18. September, der Ort ist wie üblich das große Polizeigelände an der Charlottenburger Chaussee in Spandau, wie eine Sprecherin sagte. Besonders Familien mit Kindern kommen gern zu den Vorführungen, Ausstellungen, Spielangeboten und Info-Ständen der Polizei.

Die Berliner Feuerwehr dagegen wird ihren Tag der Offenen Tür in diesem Jahr nicht wieder anbieten: Er fällt zum dritten Mal in Folge aus. Wegen der Corona-Pandemie sei die Lage unklar gewesen und die Vorlaufzeit der nötigen Planung sei zu lang, sagte ein Sprecher. Zudem besuchten führende Vertreter der Berliner Feuerwehr im Juni die große Messe Interschutz in Hannover für Feuerwehr und Rettungswesen, daher gebe es Überschneidungen bei den Terminen.

