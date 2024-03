Polizei geht bei Verpuffung von Fahrlässigkeit aus

Am Mittwochnachmittag kommt es in einer Wohnung in Prenzlauer Berg zu einer Verpuffung. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Nach einer Verpuffung in Berlin-Prenzlauer Berg am Mittwoch ermittelt die Polizei wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Nach ersten Ermittlungen wird bei dem Vorfall am Mittwochnachmittag in einem fünfstöckigen Wohnhaus in der Lychener Straße von Fahrlässigkeit ausgegangen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Demnach ermittelt ein Brandkommissariat der Kriminalpolizei. Im Verdacht steht der 55 Jahre alte Bewohner der Wohnung.

Bei der Verpuffung am Mittwochnachmittag wurde den Angaben zufolge ein Bewohner des Hauses leicht verletzt. Laut Feuerwehr wurden in der Küche einer Wohnung im ersten Obergeschoss mehrere Wände eingedrückt. 16 Bewohner des Hauses hätten das Gebäude verlassen müssen. Das Wohnhaus werde von einem Statiker begutachtet. Von seiner Einschätzung hänge ab, ob und wann die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück könnten, hieß es.

(dpa)