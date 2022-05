Radfahrerin durch Autotür verletzt: "Ride of Silence"

Eine 53-jährige Radfahrerin ist in Berlin-Reinickendorf durch eine plötzlich geöffnete Autotür gestürzt und schwer verletzt worden.

Die Frau fuhr am Dienstagnachmittag mit ihrem Elektrofahrrad im Märkischen Viertel, als ein 27-jähriger Mann aus seinem am Straßenrand geparkten Wagen aussteigen wollte. Er öffnete die Fahrertür, die Radfahrerin fuhr dagegen und stürzte. Die Frau wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Mittwochabend war die jährliche Fahrraddemonstration und Gedenkfahrt des Fahrradclubs ADFC geplant. Sie gehört zum internationalen "Ride of Silence"-Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit. Dabei fahren weiß gekleidete Radfahrer schweigend durch die Stadt und an Orten vorbei, an denen in den vergangenen Monaten Radfahrer im Straßenverkehr getötet wurden. Die Demonstration sollte um 19.00 Uhr am Roten Rathaus beginnen.

Die Berliner Polizei registrierte im vergangenen Jahr rund 127.000 Verkehrsunfälle. Dabei wurden rund 14.700 Verletzte und 40 Tote gezählt. Darunter waren auch rund 4600 verletzte und 10 getötete Radfahrer.

(dpa)