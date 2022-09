Radfahrerin durch Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

In Berlin-Alt-Treptow ist eine Fahrradfahrerin auf der Kiefholzstraße bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw schwer verletzt worden.

Die Frau sei durch den Aufprall gestürzt und mit einem Arm unter einen Lkw Reifen gekommen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Die Fahrradfahrerin musste daraufhin am Montagmittag in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache war zunächst unklar.

(dpa)