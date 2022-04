Räuber mit Machete überfallen Tankstelle in Rudow

Vier Männer haben mit einer Machete eine Tankstelle in Berlin-Rudow überfallen.

Das Quartett erschien am Freitagabend in dem Verkaufsraum an der Neuköllner Straße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Täter forderten demnach von einer 22 Jahre alten Mitarbeiterin Geld. Einer der Unbekannten soll den Angaben zufolge mit der Machete immer wieder Schlagbewegungen gezeigt haben.

Die Unbekannten hätten einen zweiten Mitarbeiter mit den Händen angegriffen, als er versuchte wegzulaufen, um die Polizei zu alarmieren. Anschließend traten die Räuber den Angaben zufolge eine Bürotür ein, griffen sich Geld und Zigaretten und flüchteten unerkannt. Der Angestellte kam mit einem Schock ins Krankenhaus, seine Kollegin blieb unverletzt. Die Polizei will die Videoaufzeichnung der Tankstelle auswerten, hieß es weiter.

