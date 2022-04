14-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 14-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Reinickendorf schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei überquerte der Junge am Freitagnachmittag mit seinem Fahrrad die Straße, als eine 56-Jährige Autofahrerin ihn trotz Gefahrenbremsung traf. Der 14-Jährige soll laut Polizei die Straße überquert haben, ohne auf den Verkehr zu achten. Er stürzte und war zunächst bewusstlos. Er wurde von Rettungskräften mit Verletzungen am Kopf und Arm in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:220402-99-767925/2 (dpa)