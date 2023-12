Brand in Wohnung - ein Mensch schwer verletzt

Bei einem Brand in einer Wohnung in Berlin-Reinickendorf ist ein Mensch schwer verletzt worden.

In den Räumen im zweiten Obergeschoss eines viergeschossigen Seitenflügels hätten am Sonntag Einrichtungsgegenstände gebrannt, teilte die Feuerwehr auf der Plattform X mit. Die gerettete verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. 30 Einsatzkräfte seien zwei Stunden am Brandort gewesen.

(dpa)