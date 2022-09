Reizgas in Gymnasium in Neukölln versprüht

Wegen versprühten Reizgases ist ein Gymnasium in Berlin-Neukölln am Donnerstag evakuiert worden.

Auf einer Männertoilette sprühte gegen 12.00 Uhr ein bislang Unbekannter das Reizgas, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Fünf Jugendliche und Männer im Alter zwischen 14 und 57 Jahren wurden verletzt. Darunter war ein 16-Jähriger, der in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die alarmierte Feuerwehr und die Polizei räumten die Schule, Schüler und Lehrer versammelten sich auf einem benachbarten Friedhof an der Karl-Marx-Straße. Das Schulgebäude wurde belüftet. Der Unterricht wurde für beendet erklärt.

(dpa)