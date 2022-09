Russische Botschaft legt Kondolenzbuch für Gorbatschow aus

Die Botschaft Russlands in Berlin will ein Kondolenzbuch für den russischen Friedensnobelpreisträger und früheren sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow auslegen.

Er war am Dienstagabend nach schwerer und langer Krankheit im Alter von 91 Jahren in Moskau gestorben. Trauernde können sich an diesem Freitag von 9.30 bis 12.00 Uhr und von 14.30 bis 17.30 Uhr im Botschaftsgebäude Unter den Linden nahe dem Brandenburger Tor eintragen, wie die Botschaft am Donnerstag auf ihrem Twitterkanal bekanntgab.

Zudem bestehe auch die Möglichkeit, die Kondolenzbekundungen online (info@russische-botschaft.de) oder per Fax (+49 30 2299397) zu übermitteln. Gorbatschow gilt als einer der Väter der Deutschen Einheit und als Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges.

Beerdigt wird Gorbatschow in Moskau auf dem Neujungfrauenfriedhof für Prominente - neben seiner Frau Raissa. Das hatte der Staatsmann vor seinem Tod geregelt. Trauerfeier und Beerdigung sind für diesen Samstag geplant.

(dpa)