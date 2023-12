Schlägerei mit 30 Beteiligten: Polizist wird angegriffen

Bei einer größeren Schlägerei auf einer Straße in Berlin-Tempelhof ist ein Polizist angegriffen und verletzt worden.

Der Beamte war am Donnerstagabend außer Dienst mit seinem Fahrrad auf dem Bayernring unterwegs, als er die Schlägerei von etwa 30 Menschen bemerkte und Kollegen alarmierte. Er forderte die Beteiligten auf, sich zu trennen und filmte die Prügelei mit seinem Handy, wurde dann aber von vier Männern beschimpft, zu Boden gestoßen und getreten. Als die Polizei eintraf, flüchteten alle Verdächtigen in eine Kneipe, wo sie festgenommen wurden. Der Polizist außer Dienst wurde am Kopf und Knie verletzt, brauchte jedoch keinen Arzt.

(dpa)