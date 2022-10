Schleuserkriminalität steigt nach Corona-Jahren wieder an

Die Schleuserkriminalität hat in Berlin nach einem starken Rückgang in den Corona-Jahren inzwischen wieder stark zugenommen.

2020 und 2021 sei es - wahrscheinlich Corona-bedingt - zu einem starken Abfallen der Zahl der Fälle gekommen, antwortete der Senat auf eine Anfrage der AfD. Seit Jahresbeginn sei nun ein Anstieg bei den Ermittlungsverfahren zu beobachten. "Wobei sich die Routen durch den Ukrainekrieg zu verschieben scheinen."

Die Reiseströme würden sich vor allem auf dem Landweg von Ost nach West bewegen, so der Senat. Berlin sei dabei sowohl Ziel von Menschen, die mit Hilfe von Schleusern illegal einreisten, wie auch Durchgangsland. Flüchtlinge würden in den Fällen in Lastwagen, Transportern oder Autos über die Grenze geschmuggelt, gefälschte Aufenthaltsbescheinigungen, Scheinehen und Scheinvaterschaften nutzen sowie falsche Angaben bei den zuständigen Ämtern machen.

Vor der Corona-Pandemie wurden 2018 noch 2700 Ermittlungsverfahren gegen Verdächtige wegen Verstößen gegen Aufenthaltsgesetze geführt. 2019 waren es knapp 2150, dann sanken die Zahlen auf 345 im Jahr 2021. Im laufenden Jahr war schon bis zum Ende des Sommers eine ähnliche Größenordnung erreicht.

(dpa)