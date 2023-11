Motorradfahrerin bei Auffahrunfall schwer verletzt

Eine 52 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei einem Auffahrunfall in Berlin-Schöneberg schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geschah der Unfall an der Kreuzung Lietzenburger Straße und Ansbacher Straße. Dabei fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Auto am Donnerstagabend auf das an einer roten Ampel stehende Motorrad der 52-Jährigen auf. Rettungskräfte brachten die Bikerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die genaue Unfallursache ist laut Polizei noch unklar. Zuvor hatte die "B.Z." darüber berichtet.

(dpa)