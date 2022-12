Nach Schüssen auf Frau: Tatverdächtiger festgenommen

Ein 71-Jähriger ist in der Wohnung eines Bekannten in Berlin-Spandau festgenommen worden.

Er befinde sich nun in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ihm wird vorgeworfen, seine 45-jährige Ex-Partnerin am vergangenen Montagnachmittag auf offener Straße angeschossen und dadurch schwer verletzt zu haben. Nach Ermittlungen einer Mordkommission und der Zielfahndung des Landeskriminalamtes verkündete ein Richter dem Tatverdächtigen am Freitagabend den bereits erlassenen Haftbefehl.

(dpa)