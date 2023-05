Spandauer Wasserballer gewinnen erstes Finalspiel

Die Wasserfreunde Spandau 04 haben das erste Finalspiel um die deutsche Wasserball-Meisterschaft im Fünf-Meter-Schießen gewonnen.

Die Berliner besiegten Serienmeister Waspo Hannover am Mittwochabend in der niedersächsischen Hauptstadt mit 14:13 (2:2, 1:3, 5:3, 2:2). Das Team von Coach Athanasios Kechagias ging in der Serie im Modus Best-of-Five damit 1:0 in Führung. Spiel zwei und drei werden am Samstag (16.00 Uhr) und Sonntag (14.00 Uhr) in Berlin ausgetragen. Die Berliner könnten sich dort schon den Titel sichern. 37 Meistertitel gewann Spandau seit 1979, zuletzt 2019. Hannover gewann die letzten drei. Wer nun drei Siege feiert, steht als Champion 2023 fest.

(dpa)