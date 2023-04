SPD-Abgeordnete Radziwill: Holprige Wahl ist eine Hypothek

CDU-Landeschef Kai Wegener muss aus der holprigen Wahl zum neuen Berliner Regierungschef nach Einschätzung der SPD-Abgeordneten Ülker Radziwill Konsequenzen ziehen.

"Im dritten Wahlgang gewählt zu werden, ist definitiv nicht schön für einen Politiker und schon gar nicht für einen Regierenden Bürgermeister", sagte Radiziwill, die im rot-grün-roten Senat Staatssekretärin für Mieterschutz war, am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur. "Das heißt, er muss sehr viel Vertrauen gewinnen. Er kann sich nicht ausruhen, und er muss in seinen eigenen Reihen noch eine Menge Frust bewältigen, und er muss nochmal in seine Partei hineinhorchen."

Radziwill sagte, sie sei überzeugt, dass es auch aus der CDU Stimmen gegen Wegner gegeben habe. "Diese 15 Nein-Stimmen im ersten Wahlgang können definitiv nicht von der SPD-Fraktion kommen." Im dritten Wahlgang hätten dann sämtliche Abgeordnete von CDU und SPD für Wegner gestimmt: "Der dritte Wahlgang war der, wo alle wussten, wenn das jetzt nicht klappt, dann haben wir ein wirklich großes, fettes Problem. Und deswegen haben dann alle für Wegner gestimmt."

Wegner war zuvor überraschend erst im dritten Wahlgang mit 86 Stimmen gewählt worden. So viele Abgeordnete haben CDU und SPD zusammen im Landesparlament. Die AfD-Fraktion, die 17 Abgeordnete hat, hatte laut einer Pressemitteilung den Beschluss gefasst, Wegner zur erforderlichen Mehrheit zu verhelfen.

Sie gehe davon aus, dass es keine einzige Ja-Stimme von der AfD gegeben habe, so die Vorsitzende des Forums Demokratische Linke 21 in der SPD. "Man darf über das Stöckchen der AfD nicht springen", sagte Radziwill. "Das ist ein ganz billgier Trick. Das ist sowas von falsch, das müssen wir uns nicht anhören."

