Mann mit Messer attackiert und schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Steglitz ist ein Mann mit einem Messer schwer verletzt worden.

Der 51-Jährige und sein 30-jähriger Mitbewohner gerieten am Montagnachmittag in ihrem Zimmer in der Klingsorstraße in Streit, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 30-Jährige soll in der Folge mit einem Messer auf den Älteren eingestochen haben - der 51-Jährige soll dem Jüngeren mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben. Der 51-Jährige flüchtete stark blutend auf die Straße. Passanten riefen die Polizei.

Laut Polizei trafen die Einsatzkräfte den Jüngeren in dem Zimmer an - er habe noch ein Messer in der Hand gehalten und sei festgenommen worden. Der 51-Jährige wurde mit diversen Schnittverletzungen am Kopf und an der Hand zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Der 30-Jährige wurde am Kopf und an den Händen verletzt und vor Ort ambulant behandelt. Weitere Details zu den Hintergründen waren zunächst nicht bekannt.

(dpa)