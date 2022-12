Streit am Ostbahnhof - Mann mit Messer am Hals verletzt

Zwei Männer sind am Berliner Ostbahnhof aufeinander losgegangen.

Bei der Rangelei in der Nacht zu Montag wurde ein 48-Jähriger von einem 62-Jährigen mit einem Messer am Hals verletzt, wie die Bundespolizei mitteilte. Der 62 Jahre alte Mann soll seinem Widersacher das Messer an den Hals gehalten und ihm eine leichte Schnittwunde zugefügt haben. Die Polizei beschlagnahmte mehrere Messer, die der 62-Jährige dabei hatte.

(dpa)