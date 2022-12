Streit zwischen Jugendlichen: 16-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Streit zwischen zwei Jugendlichen in Berlin-Tegel ist ein 16-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt worden.

Zeuginnen beobachteten am Sonntagnachmittag vor einem Mehrfamilienhaus in der Bernauer Straße, wie ein 17-Jähriger einen 16-Jährigen attackierte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Angreifer soll danach ins Haus geflohen sein. Der Verletzte ging zu einer Bushaltestelle, wo Passanten auf seine stark blutenden Verletzungen aufmerksam wurden. Er kam in ein Krankenhaus und wurde sofort operiert. Es besteht den Angaben zufolge keine Lebensgefahr.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen in einer Wohnung in dem nahe gelegenen Haus fest und stellte das Messer sicher. Später übergab sie den Jugendlichen in die Obhut eines Erziehungsberechtigten. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

(dpa)