Totes Ehepaar in Friedenau: Mordkommission ermittelt

Ein Ehepaar in Friedenau wird leblos aufgefunden. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Toten sollen am Mittwoch obduziert werden.

Ein Ehepaar in Friedenau wurde am Dienstagmorgen leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Das teilten die Berliner Polizei und die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin haben die Ermittlungen zum Tod der 85-jährigen Frau und des 74 Jahre alten Mannes aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat möglicherweise ein Ehepartner zunächst den anderen und danach sich selbst getötet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sind Details bislang aber noch unklar.

Demnach hat eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes die Eheleute am Morgen tot in deren Wohnung in der Taunusstraße im Bezirk Tempelhof-Schöneberg entdeckt. Die beiden Toten sollen am Mittwoch obduziert werden.

(dpa)