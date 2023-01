Transfrau in Neukölln bespuckt und mit Reizstoff besprüht

Eine Transfrau ist in Berlin-Neukölln von einem Mann bespuckt und unvermittelt mit Reizstoff besprüht worden.

Die 32-Jährige wurde bei der Attacke am Mittwochabend auf der Hermannstraße leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Laut Polizei kam der Mann auf einem Gehweg auf die Transfrau zu und soll diese zunächst verbal auf Deutsch angegangen sein. Den genauen Wortlaut konnte sie aufgrund fehlender Sprachkenntnisse nicht angeben, war sich aber aufgrund bereits gemachter Erfahrungen als Transfrau und der Mimik und Gestik des Unbekannten sicher, dass diese beleidigend waren, wie es hieß. Sie ging weiter, der Mann folgte ihr und attackierte sie.

(dpa)