Ukraine-Krieg: Polizei registiert weiterhin Straftaten

Im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine registriert die Polizei in Berlin weiterhin viele Anfeindungen und Sachbeschädigungen. Seit Kriegsausbruch am 24. Februar zählte die Polizei insgesamt 206 Straftaten, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Vor einem Monat hatte die Zahl bei 117 Straftaten gelegen. Den Großteil machten demnach Sachbeschädigungen aus. Es gab aber auch Beleidigungen, Bedrohungen und Gewalttaten, die angezeigt wurden.

Die Polizei registrierte dem Sprecher zufolge 16 Schmierereien an Mahnmalen sowie 4 Bedrohungen gegen ukrainische und 5 Bedrohungen gegen russische Staatsbürger. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" über die Zahl der Schmierereien berichtet. In der Nacht zu Montag war das Sowjetische Ehrenmal in Berlin-Treptow erneut beschmiert worden.

