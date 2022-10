Union gegen Malmö: Polizei nimmt sieben Fußballfans fest

In der Nacht vor dem Europapokal-Spiel zwischen dem 1.

FC Union und dem schwedischen Meister Malmö FF hat die Berliner Polizei in Lichtenberg sieben Fußballfans festgenommen. Etwa 60 Fans - die meisten davon Union-Anhänger - versammelten sich in der Buchberger Straße kurz vor Mitternacht auf einem Parkplatz, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Einige von ihnen gehörten demnach der gewaltbereiten Szene an. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Gruppe etwas vorhatte, wurde sie überprüft. Die Festgenommenen kamen in eine Gefangenensammelstelle. Fans von Malmö sollen ersten Erkenntnissen zufolge nicht in der Nähe gewesen sein.

Zunächst hatte die "B.Z." über die Festnahmen berichtet. Vor der Partie in der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) im Stadion an der Alten Försterei überlagert die Sorge vor erneutem Fehlverhalten einiger Fans die sportlich verlockende Perspektive. Im Hinspiel provozierten vorwiegend Fans von Union mit dem Abschießen von Feuerwerkskörpern in Richtung Spielfeld und Zuschauer in den Heimbereichen eine 25-minütige Spielunterbrechung. Das Rückspiel wird von einem großen Ordner- und Polizeiaufgebot begleitet.

(dpa)