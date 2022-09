Vater niedergestochen: Sohn festgenommen

Ein 20-jähriger Mann hat in Berlin mutmaßlich auf seinen Vater eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt.

Zeugen sahen am Donnerstagnachmittag gegen 16.00 Uhr in der Bachstraße in Tiergarten, wie ein junger Mann einen Älteren angriff, mehrfach auf ihn einstach und anschließend flüchtete, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Alarmierte Polizisten suchten die Umgebung ab und nahmen den dringend verdächtigen Sohn kurze Zeit später an der Straße des 17. Juni fest. Der verletzte Mann wurde von Sanitätern ins Krankenhaus gebracht und operiert. Lebensgefahr bestand am Freitag dann nicht mehr. Eine Mordkommission ermittelt.

(dpa)