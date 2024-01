Versuchter Einbruch in Discounter: 14-Jährige festgenommen

Eine 14-Jährige soll in Berlin versucht haben, in einen Supermarkt einzubrechen.

Sie wurde festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Jugendliche sei in der Vergangenheit bereits durch mehrere Straftaten aufgefallen. Ihre Identität wurde festgestellt, dann holte ihre Mutter sie bei der Polizei ab, wie es hieß.

Eine Streife hatte in der Nacht zu Dienstag zwei Menschen vor einem Lebensmitteldiscounter in der Kniprodestraße im Staddteil Prenzlauer Berg bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Als die Polizisten eintrafen, waren die beiden verschwunden. In der Eingangstür steckte ein Schraubendreher, mit dem das Duo in den Discounter einbrechen wollte.

Während der Spurensuche sah die Polizei die Verdächtigen wieder und nahm die Verfolgung auf. Nur die 14-Jährige konnte geschnappt werden. In ihrer Jacke fand die Polizei eine Substanz, mutmaßlich ein Betäubungsmittel.

(dpa)