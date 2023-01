Berliner Linke will Sofortprogramm beschließen

Die Berliner Linke lädt für Freitag (17.00 Uhr) zu einem Kleinen Parteitag nach Berlin-Kreuzberg ein.

Dabei soll ein Sofortprogramm zur Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl am 12. Februar mit dem Titel "Wir kümmern uns um das Wesentliche" beschlossen werden. Kultursenator und Linke-Spitzenkandidat Klaus Lederer stellt die Kernpunkte vor.

Zu den Schwerpunkten gehören etwa Forderungen nach der Ausweitung kommunalen Wohnungsbaus, nach der schnellen Umsetzung des erfolgreichen Volksentscheids der Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" und nach besserem Mieterschutz. Die Linke setzt sich außerdem für mehr Geld für den Schulbau und eine Ausbildungsoffensive für Lehrkräfte ein, um dem chronischen Mangel an Lehrerinnen und Lehrern an Berliner Schulen entgegenzuwirken.

(dpa)