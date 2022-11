Zivilbeamte nehmen mutmaßliche Tankstellen-Einbrecher fest

Drei junge Männer sind in eine Tankstelle in Berlin-Waidmannslust eingebrochen.

Zivilpolizisten beobachteten das Trio am frühen Samstagmorgen am Zabel-Krüger-Damm im Nordwesten der Stadt, wie die Beamten mitteilten. Die drei jungen Männer warfen demnach einen Gullydeckel durch eine Scheibe der Tankstelle und gelangten ins Innere. Bei ihrer anschließenden Flucht nahmen die Polizisten einen 16-Jährigen und einen 20-Jährigen fest. Der Dritte, bei dem es sich um einen 17-Jährigen handeln soll, entkam unerkannt. Die Beamten fanden mutmaßliches Diebesgut, darunter Zigaretten. Die Festgenommenen gaben an, unter dem Einfluss von Medikamenten zu stehen. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und brachten beide vorübergehend in einen Gewahrsam. Ihnen wird schwerer Diebstahl und Sachbeschädigung vorgeworfen.

(dpa)