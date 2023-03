Mann stürzt in Schornstein: Feuerwehr stemmt Wand auf

Ein Mann ist in Berlin-Wedding in den Schornstein eines mehrstöckigen Hauses gestürzt - und von der Feuerwehr gerettet worden.

Die Einsatzkräfte hätten im vierten Obergeschoss des Fünfgeschossers eine Wand aufgestemmt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstagabend. Der Mann sei verletzt und werde von einer Notärztin untersucht. Wie er in den Schornstein gelangte, war noch unklar. An dem etwa einstündigen Feuerwehr-Einsatz waren den Angaben zufolge auch eine Drohne und Höhenrettungs-Experten beteiligt.

(dpa)