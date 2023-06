Mädchen auf Zebrastreifen von Auto erfasst und verletzt

Ein siebenjähriges Mädchen ist in Berlin-Weißensee beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem Auto angefahren und mehrere Meter mitgeschleift worden.

Das Kind habe dabei Prellungen und Schürfwunden am Bein und Rumpf erlitten und sei von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Nach Angaben der Beamten hatte ein 74-jähriger Autofahrer am Vormittag in der Rennbahnstraße an dem Zebrastreifen angehalten, um einen Jungen über die Straße zu lassen. Als der Mann wieder angefahren sei, habe er die Siebenjährige, die ihrem Spielgefährten hinterhergeeilt sei, auf ihrem Fahrrad übersehen und erfasst.

(dpa)