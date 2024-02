Auto und E-Scooter stoßen zusammen: Ein Verletzter

Ein mutmaßlich alkoholisierter Fahrer eines E-Scooters ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Berlin-Wittenau schwer verletzt worden.

Der 29-jährige Autofahrer war am Samstagabend auf dem Eichborndamm in Richtung Wilhelmsruher Damm unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. An der Straße Alt-Wittenau bog der Wagen nach rechts ab und stieß mit dem 38-jährigen E-Scooter-Fahrer auf dem Radweg zusammen, der in gleicher Richtung fuhr. Der 38-Jährige erlitt den Angaben zufolge eine Oberschenkelfraktur und kam ins Krankenhaus. Er soll während der Fahrt eine Bierflasche in der Hand gehalten und alkoholisiert gewirkt haben, hieß es weiter.

(dpa)