Zwei Jugendliche bedroht und zum Geldabheben gezwungen

Eine Gruppe Jugendlicher steht in Verdacht, zwei andere Teenager in Hennigsdorf mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt zu haben.

Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden späteren Opfer am Montagabend gegen 21.45 Uhr auf einem Spielplatz in der Parkstraße, als sie von vier anderen Jugendlichen - drei Jungen und einem Mädchen - angesprochen wurden. Diese sollen den 16- und den 17-Jährigen mit einer Waffe bedroht und Geld verlangt haben. Außerdem habe die Gruppe den 16-Jährigen attackiert.

Danach hätten die mutmaßlichen Angreifer von ihm verlangt, Geld am Bankautomaten in der Havelpassage abzuheben. Die beiden Opfer sollten die Gruppe anschließend noch zum Bahnhof begleiten, wo die anderen Jugendlichen in die S 25 Richtung Berlin gestiegen seien. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern.

(dpa)