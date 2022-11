Zwei Verletzte bei Kellerbrand in Mariendorf

In Berlin-Mariendorf sind bei einem Kellerbrand zwei Menschen verletzt worden.

Sie kamen ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Demnach waren die Einsatzkräfte am Dienstagabend zu dem Brand in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus in die Rixdorfer Straße gerufen worden. Die Feuerwehr rettete einen Menschen aus einer Wohnung, andere Bewohner hatten das Haus eigenständig verlassen können.

Der Einsatz dauerte einem Sprecher zufolge rund viereinhalb Stunden. Insgesamt waren 57 Einsatzkräfte vor Ort. Nach den Löscharbeiten kehrten alle Mieter wieder in ihre Wohnungen zurück. Was genau den Brand verursacht hat, ist noch unklar.

(dpa)