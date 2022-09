Giffey erwartet Entscheidung zu Pannen-Wahlen im Dezember

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) erwartet bis Dezember Klarheit darüber, welche Konsequenzen die Pannen bei den Wahlen im vergangenen Herbst haben.

"Wir gehen davon aus, dass im Dezember die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs fällt, in welcher Form eventuelle Nachwahlen erfolgen", sagte Giffey der "Berliner Zeitung". Aus ihrer Sicht führte "eine Verkettung von vielen Faktoren" zu den Problemen. "Erstens war die Kombination der Wahl mit dem Marathon nicht glücklich gewählt, das darf nicht noch einmal passieren", betonte sie.

Es gebe aber auch einige organisatorische Dinge, die für die Zukunft geklärt und verbessert werden müssten - etwa die Verteilung von Stimmzetteln und die Anzahl der Wahlhelfer. Nun müssten die konkreten Empfehlungen der vom Senat eingesetzten Expertenkommission umgesetzt werden. Sollte es nicht genügend freiwillige Wahlhelfer geben, sei eine Verpflichtung des Landespersonals denkbar. "Darüber habe ich mit dem Personalrat bereits gesprochen", so Giffey. Das Land Berlin habe mehr als 130.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst.

Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin will am 28. September über die Einsprüche gegen die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen verhandeln. Die Verkündung der Entscheidung soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Über die Wahlen zum Bundestag und deren Gültigkeit entscheidet der Bundestag in einem eigenen Verfahren.

Die Wahlen zum Bundestag und zeitgleich zum Berliner Abgeordnetenhaus am 26. September vergangenen Jahres waren in der Hauptstadt von zahlreichen Pannen und organisatorischen Problemen geprägt. Dazu zählten falsche und fehlende Stimmzettel, die zeitweise Schließung von Wahllokalen und lange Schlangen davor mit teils stundenlangen Wartezeiten. Außerdem hatten Wahllokale teils noch weit nach 18.00 Uhr geöffnet.

