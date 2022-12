Senat zieht nach einem Jahr Rot-Grün-Rot Bilanz

Der Berliner Senat zieht Bilanz.

Fast genau ein Jahr ist es her, dass die rot-grün-rote Landesregierung nach den Wahlen im September und den anschließenden Koalitionsverhandlungen am 21. Dezember 2021 an den Start gegangen ist. Am Dienstag (Pk 13.30 Uhr) blicken die Senatsmitglieder bei ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr zurück auf das, was an den gemeinsam formulierten Zielen bereits erreicht wurde.

Dazu gehört aus Sicht von Rot-Grün-Rot zum Beispiel die Einführung des 29-Euro-Tickets im Oktober, das der Entlastung der Bürgerinnen und Bürger angesichts von Inflation und gestiegenen Energiekosten dienen soll. Es ist Teil des Entlastungspakets, das der Senat geschnürt hat und zu dem unter anderem auch die Wirtschaftshilfen für Unternehmen oder die Mietpreisbremse und das Kündigungsmoratorium bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen gehören.

Auch das Neustartprogramm für die Berliner Wirtschaft nach der Coronakrise, die zahlreichen kostenlosen Veranstaltungen beim Kultursommer, die Rückkehr zur Verbeamtung von Lehrkräften und die Hilfen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wertet Rot-Grün-Rot als Erfolg. Die gemeinsame Bilanz wollen die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), Bürgermeisterin und Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) sowie Bürgermeister und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) anschließend bei einer Pressekonferenz vorstellen.

Die nächste Senatssitzung ist für den 10. Januar geplant, bei Bedarf könnten die Mitglieder aber auch schon zuvor zusammenkommen. Anfang Januar beginnt in Berlin die Plakatierung für den Wahlkampf. Die Abgeordnetenhauswahl vom September 2021 wird wegen zahlreicher Pannen nach einem Urteil des Landesverfassungsgerichtshofs am 12. Februar wiederholt.

(dpa)