Betrug mit "Wunderheilerin": Prozess gegen 44-Jährigen

Mit Fähigkeiten einer vermeintlichen Wunderheilerin soll eine Bande gelockt haben. Interessenten seien dann mit einem angeblich drohenden Schicksal unter Druck gesetzt worden und hätten Geld gezahlt.

Nach einer Betrugsserie mit einer angeblichen Wunderheilerin kommt ein 44-Jähriger am Mittwoch (9.00 Uhr) vor das Berliner Landgericht. Ihm wird Beihilfe zum banden- und gewerbsmäßigen Betrug vorgeworfen. Laut Ermittlungen soll der Mann sein Bankkonto zur Verfügung gestellt und eingegangene Taterträge in Höhe von insgesamt rund 830.000 Euro weitergeleitet haben.

Der Angeklagte soll Teil einer Bande gewesen sein, die im Frühjahr 2021 über das russischsprachige Fernsehen in Westeuropa die angeblich telepathischen Fähigkeiten einer russischen Wunderheilerin angeboten habe. Anrufern sei weisgemacht worden, dass ihnen oder ihrer Familie ein schlimmes Schicksal drohe und sie die Leistungen der Wunderheilerin in Anspruch nehmen müssten. In 79 Fällen hätten Betroffene Geld gezahlt. Eine heilende Tätigkeit sei nicht erbracht worden. Für den Prozess sind bislang sechs Verhandlungstage bis zum 24. April vorgesehen.

