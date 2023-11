Prozess gegen Arzt wegen Totschlags: Zeugin erwartet

Der Prozess um den Tod zweier Patienten gegen einen Herzmediziner der Berliner Charité wird heute fortgesetzt.

Geplant ist nach Angaben des Berliner Landgerichts die Befragung einer wichtigen Zeugin. Der 56-jährige Arzt soll in den Jahren 2021 und 2022 einen Patienten und eine Patientin (beide 73) mit überdosierten Medikamenten getötet haben. Mitangeklagt wegen Beihilfe in einem Fall ist eine 39-jährige Krankenschwester.

Ein anonymer Hinweis hatte die Ermittlungen ins Rollen gebracht. Nach Charité-Angaben war dieser im Rahmen einer Art Whistleblower-System mit Vertrauensanwälten eingegangen. Dorthin können sich Beschäftigte der Klinik vertraulich wenden, die etwa Ungereimtheiten bemerken. Die nun erwartete Zeugin soll einen Hinweis gegeben haben.

Der Mediziner und die Krankenschwester hatten zu Prozessbeginn zunächst geschwiegen. Der Facharzt für Innere Medizin befindet sich seit Mai 2023 in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft war bei ihrer Anklage von zweifachem Mord ausgegangen. Das Landgericht bewertete den Fall jedoch bei der Eröffnung des Verfahrens anders und wies darauf hin, dass in beiden Fällen lediglich ein hinreichender Tatverdacht wegen Totschlags bestehe, Mordmerkmale also nicht erkennbar seien.

(dpa)