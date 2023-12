Zeppenfeld fällt bei Silvesterkonzert aus

Opernsänger Georg Zeppenfeld fällt beim traditionellen Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker aus.

Er müsse seine Auftritte als Hunding in der konzertanten Aufführung des ersten Aktes der "Walküre" krankheitsbedingt absagen, teilte das international renommierte Orchester am Samstag mit. Tobias Kehrer springe kurzfristig als Bass für ihn ein und gebe damit sein Debüt bei den Berliner Philharmonikern.

Unter der Leitung von Chefdirigent Kirill Petrenko wird Kehrer demnach bereits am Samstagabend auf der Bühne stehen und dann am Silvesternachmittag um 17.30 Uhr. In den weiteren Gesangsrollen sind Tenor Jonas Kaufmann als Siegmund und die Sopranistin Vida Miknevičiūtė als Sieglinde zu sehen.

(dpa)