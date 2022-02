Grünen-Fraktionsvorsitzende Kapek tritt überraschend zurück

Fast zehn Jahre lang stand Antje Kapek an der Spitze der Berliner Grünen-Fraktion. Nun zieht sie die Reißleine und gibt das Amt auf. Abgeordnete will sie aber bleiben.

Berlins Grünen-Fraktionsvorsitzende Antje Kapek hat überraschend ihren Rücktritt erklärt. Sie wolle sich aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung von der Fraktionsspitze zurückziehen, sagte sie am Dienstag bei einem kurzfristig angekündigten Statement im Berliner Abgeordnetenhaus. Kapek war seit 2012 Fraktionschefin, seit 2016 gemeinsam mit Silke Gebel. Sie gilt als eine der profiliertesten Politikerinnen der Stadt und als grüne Klartextrednerin, die sich in die Themen reinkniet, die ihr wichtig sind. Das Bündnis mit SPD und Linken gehört dazu.

Die 45-jährige Grünen-Abgeordnete begründete ihre Entscheidung mit den Spuren, die der Wahlkampf und die Koalitionsverhandlungen sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie, politisch und privat, bei ihr hinterlassen hätten. Das Maß an Erschöpfung habe einen Grad erreicht, der es ihr nicht mehr ermögliche, ihren Pflichten in vollem Umfang nachzukommen. Sie habe sich deswegen schweren Herzens entschieden, die Reißleine zu ziehen.

"Es fehlt mir gerade die Kraft, das Amt so auszuführen, wie es eigentlich nötig wäre", sagte Kapek der Deutschen Presse-Agentur. Die Entscheidung sei ein schwerer Schritt gewesen, der wehtue. Ein kompletter Rückzug ist es aber nicht: Sie sei von ganzem Herzen Politikerin und Abgeordnete, sagte die Grünen-Politikerin. Mitglied im Abgeordnetenhaus will sie daher bleiben. Bevor sie für neue Aufgaben zur Verfügung stehe, werde sie sich in den nächsten Monaten aber um ihre Gesundheit kümmern.

Kapek (45) wurde in Berlin-Kreuzberg geboren und hat ihre politische Karriere in der Bezirksverordnetenversammlung dort begonnen, der sie von 2006 bis 2011 angehörte - zuletzt als Vorsitzende der Bezirksfraktion. Seit September 2011 ist sie Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Zu den Arbeitsschwerpunkten der studierten Geographin und Regionalplanerin gehören unter anderem Umwelt- und Verkehrspolitik sowie Stadtentwicklung.

Bevor die Grünen die jetzige Verkehrssenatorin Bettina Jarasch im Herbst 2020 überraschend zur Spitzenkandidatin ausriefen, galt Kapek neben der damaligen grünen Wirtschaftssenatorin Ramona Pop als Favoritin. Nach der Abgeordnetenhauswahl im September, bei der die Grünen als zweitstärkste Partei hinter der SPD abschnitten, wählten die Abgeordneten Kapek und Gebel erneut an die Fraktionsspitze.

Noch steht nach Angaben der Grünen-Fraktion nicht fest, wann über die Nachfolge Kapeks entschieden wird. Bis dahin werde Silke Gebel die Geschäfte der Fraktion führen, kündigte Kapek an. "Als aussichtsreicher Kandidat auf die Nachfolge Kapeks gilt Werner Graf", berichtete der "Tagesspiegel" am Dienstag (online). Der frühere Grünen-Landesvorsitzende ist erst im September ins Abgeordnetenhaus eingezogen und galt zwischenzeitlich als möglicher grüner Senator, ging dann aber leer aus.

Auch auf Twitter erläuterte Kapek ihre Beweggründe - und löste eine Welle positiver Reaktionen aus. Erholung und gute Besserung wünschten ihr fast alle, einige zollten ihr ausdrücklich Respekt davor, so offen mit ihrer Erschöpfung umzugehen.

Bedauern über den Rückzug von der Fraktionsspitze gab es von vielen Seiten: SPD-Fraktionschef Raed Saleh dankte ihr, sie habe Rot-Rot-Grün in Berlin den Weg bereitet und der Politik Charakter und Gesicht gegeben. Grünen-Senatorin Jarasch teilte mit, sie sei froh, dass Kapek Berlin als Politikerin erhalten bleibe - "so geradlinig und direkt, wie sie ist". Linke-Fraktionsvorsitzende Anne Helm zeigte großen Respekt vor Kapeks Kraft, diese schwierige Entscheidung zu treffen.

