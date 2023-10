Bernau

15:26 Uhr

Mann an Bushaltestelle angegriffen: Staatsschutz ermittelt

Ein Mann hat an einer Bushaltestelle in Bernau bei Berlin (Landkreis Barnim) einen anderen Mann unvermittelt attackiert und ihn am Betreten eines Linienbusses gehindert.

Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt nach der Attacke am Mittwochabend, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach werde geprüft, ob der 40-jährige mutmaßliche Angreifer ein rassistisches Motiv hatte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren sich die Männer zuvor nicht begegnet. Der Verdächtige habe zuerst versucht, dem 24-Jährigen ins Gesicht zu schlagen und trat ihm dann gegen den Oberschenkel. Der 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der mutmaßliche Angreifer ist der Polizei den Angaben zufolge bereits hinlänglich bekannt. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt. Pressemitteilung (dpa)

