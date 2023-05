Berufsmesse

vor 57 Min.

Flughafen BER lädt am Wochenende zur Jobmesse

Interessierte können sich an diesem Samstag auf der Flughafenjobmesse am BER über potenzielle Berufe am Hauptstadtflughafen in Schönefeld informieren.

Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg organisiert das Treffen gemeinsam mit mehr als 30 am BER ansässigen Unternehmen, wie das Unternehmen mitteilte. Wer möchte, kann vor Ort in abgetrennten Bereichen zum Bewerbungsgespräch antreten. Unterlagen können, müssen aber nicht mitgebracht werden. Infos zur Jobmesse (dpa)

