Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen zieht positive Bilanz

Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen blickt nach eigener Einschätzung auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Mit 384.423 Besucherinnen und Besuchern habe die Gedenkstätte 2023 an die Zahlen der Vor-Corona-Zeit angeknüpft, hieß es am Montag in einer Mitteilung. Bei 625 historisch-politischen Seminaren seien zudem 16.442 Teilnehmende erreicht worden. Über die Zahlen hinaus sei die Nachfrage nach Rundgängen und Seminaren noch deutlich höher gewesen, sagte Direktor Helge Heidemeyer. Allerdings sei die Gedenkstätte an den Grenzen ihrer Kapazitäten angelangt. Das große Interesse unterstreiche den Stellenwert politischer Bildungsarbeit.

Verbunden wird die Bilanz mit einer düsteren Aussicht aufgrund der finanziellen Lage bei gestiegenen Kosten für Energie, Personal und Dienstleistungen. "Sollte sich hier keine Änderung abzeichnen, muss die Gedenkstätte ihr Angebot einschränken", hieß es.

Die im Jahr 2000 gegründete Stiftung soll die Geschichte des Haftortes Berlin-Hohenschönhausen und das System der politischen Justiz in der DDR erforschen und darüber informieren.

