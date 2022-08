Beratung über Abwahl von Bezirksbürgermeister von Dassel

Im Berliner Bezirk Mitte beginnt am Donnerstag ein Abwahlverfahren gegen Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel.

Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) berät in erster Lesung über die Abberufung des Grünen-Politikers, der im Zusammenhang mit einem Stellenbesetzungsverfahren in die Kritik geraten war.

Für eine Abwahl deutet sich eine breite Mehrheit an - selbst die Grünen-Fraktion hatte von Dassel zum Rücktritt aufgefordert und andernfalls angekündigt, seine Abwahl zu unterstützen. Die endgültige Entscheidung darüber soll im Bezirksparlament nach der zweiten Lesung am 8. September fallen.

Die Stelle im Bezirksamt wurde Ende 2021 an einen Lokalpolitiker der Grünen vergeben, den von Dassel kannte. Ein unterlegener Mitbewerber klagte, so dass die Stelle monatelang vakant war.

Anfang April verfolgte von Dassel nach eigener Darstellung die Idee eines "öffentlich-rechtlichen" außergerichtlichen Vergleichs - um einen langwierigen Rechtsstreit zu verhindern und die Stelle schnell besetzen zu können, wie er sagt. Nachdem das Rechtsamt eine solche Entschädigungszahlung aus haushaltsrechtlichen Gründen ablehnte, brachte von Dassel in einer SMS an den unterlegenen Bewerber die Möglichkeit einer "privatrechtlichen Vereinbarung" in Spiel. Ein konkretes Geldangebot, so betont er, habe es aber nicht gegeben.

Wegen der Vorgänge um die Stellenbesetzung, die vor gut einer Woche durch Medienberichte hochkochten, ist der seit 2016 amtierende Bezirksbürgermeister massiv unter Druck. Einen Rücktritt lehnt er ab.

(dpa)