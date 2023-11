Bewohner verlassen Lichtenberger Trailerpark

Bewohnerinnen und Bewohner haben den umstrittenen Trailerpark im Bezirk Lichtenberg verlassen.

Das Grundstück im Hönower Wiesenweg 24/25 in Karlshorst wurde am Dienstag mit einem Zaun geschlossen, wie das Bezirksamt Lichtenberg mitteilte. Die Wohnnutzung sei einvernehmlich beendet worden, hieß es weiter. Fast allen Bewohnern habe man eine neue Unterkunft vermitteln können. Sie könnten in den nächsten Tagen weiteres persönliches Eigentum abholen.

Das Bezirksamt hatte vor einer Woche eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, dass das Wohnen auf dem Grundstück untersagt sei. Schon am 12. Oktober war der Strom abgeschaltet worden. Um die Anlage, auf der sich Wohnwagen und Wohncontainer befinden, gibt es seit Jahren Streit zwischen Betreiber und Bezirk, der auch Gerichte beschäftigte.

