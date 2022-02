Bibliotheksverband: Ukrainische Flüchtlinge unterstützen

Der Deutscher Bibliotheksverband ist entsetzt über den Angriff Russlands auf die Ukraine.

"Unsere volle Solidarität gilt allen Menschen in der Ukraine, die jetzt eine schwere Zeit durchleben", hieß es in einer Mitteilung des Verbandes vom Freitag in Berlin. Es gebe große Sorge um das Wohlergehen der ukrainischen Kolleginnen und Kollegen. "Wir denken aber auch an die Menschen in Russland, die in diesen sinnlosen Krieg hineingezogen werden."

Bibliotheken unterstützten als Orte der Begegnung und des Zusammenhaltes Menschen gerade auch in Zeiten, in denen die freiheitlichen Werte einer offenen, pluralistischen und toleranten Gesellschaft gefährdet seien. "In Bibliotheken als Orte der gelebten Demokratie können Menschen ihr Recht auf freie Meinungsäußerung, politische Meinungsbildung und gesellschaftliche Teilhabe ausüben."

Bibliotheken leisten aus Sicht des Verbandes Aufklärung und ermöglichen Zugang zu seriösen Quellen. "Sie unterstützen Menschen dabei, Falschinformationen besser zu erkennen, was in diesen Zeiten wichtiger ist denn je." Der Verband, der bundesweit mehr als 9000 Bibliotheken vertritt, bat die Bibliotheken, "in Zusammenarbeit mit staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen alle ukrainischen Flüchtlinge zu unterstützen und ihnen Hilfe und Dienstleistungen anzubieten".

© dpa-infocom, dpa:220225-99-285345/2 (dpa)