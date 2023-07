Zahl der Wolfsangriffe auf Schafe und Kälber sinkt

Einen absoluten Schutz von Schafen, Rindern und Ziegen vor Wolfsangriffen wird es wohl kaum geben. Jüngste Vergleichszahlen zeigen aber einen Rückgang - laut Ministerium eine Folge von mehr Zäunen.

Trotz der anhaltend hohen Wolfsdichte in Brandenburg sind im Mai dieses Jahres etwa halb so viele Risse bei Nutztieren wie vor einem Jahr bestätigt worden. Im Mai dieses Jahres bewilligte Brandenburg seinen Nutztierhaltern Entschädigungen für 17 durch Wölfe getötete Schafe, Kälber und Ziegen. Ein Jahr zuvor waren es noch 31, wie das Potsdamer Agrarministerium auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion mitteilte.

Im vorletzten Wolfsjahr, das am 30. Mai 2022 endete, lebten in der Mark nach Angaben des Ministeriums 47 Wolfsrudel und 14 Paare. Die Rudel brachten 160 Welpen zur Welt. Zwölf Monate zuvor waren es noch 49 Wolfsrudel und 9 Paare.

Ein Wolfsrudel besteht in der Regel aus fünf bis zehn Tieren. Neben den Eltern und Jungtieren leben manchmal auch die Großeltern in einem Rudel. Eine genaue Zahl der gegenwärtig in Brandenburg beheimateten Wölfe sei nicht darstellbar, erklärte das Ministerium.

Auffallend stark nahmen im vorangegangenen Wolfsjahr die Attacken auf Kälber ab. Den Rückgang von 14 getöteten Tieren im Mai 2022 auf vier im Mai dieses Jahres führte das Ministerium auf die verstärkte Einzäunung der Herden zurück. Die Zahl der getöteten Schafe verringerte sich im selben Zeitraum von 17 auf 13.

Wegen verstärkter Schutzmaßnahmen vor Wolfsübergriffen stiegen die staatlichen Fördermittel erheblich. Wurden 2013 für die Prävention noch 115.000 Euro an Tierhalter ausgezahlt, waren es im vergangenen Jahr 2,27 Millionen Euro. Seit 2013 belaufen sich die Ausgaben für den Schutz vor Wölfen auf insgesamt rund 8,78 Millionen Euro.

