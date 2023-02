Mehr Angebote an Alphabetisierungs- und Grundbildungskursen

Erwachsene mit Problemen beim Lesen und Schreiben sollen in Brandenburg künftig mehr gefördert werden.

Das Ministerium für Bildung plant eine erhebliche Ausweitung an Alphabetisierungs- und Grundbildungskursen. Hierfür sollen nach Angaben des Ministeriums die Zahl der Grundbildungszentren von derzeit 9 auf 18 erhöht werden und auch das Angebot in Justizvollzugsanstalten aufgestockt werden. "Bildung ist keine Frage des Alters. Interessierte sollen mit möglichst wohnortnahen Angeboten künftig noch besser erreicht werden", erklärte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Freitag. Demnach sollen die Kurse vor allem aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus bezahlt werden.

Aktuell haben geschätzt rund zwölf Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Die Landesregierung verfolge das Ziel, allen Erwachsenen Lese- und Schreibkompetenzen zu vermitteln und Grundbildungsdefizite zu schließen.

(dpa)