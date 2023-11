Über eine Million Menschen beim Vorlesetag erwartet

Beim 20.

bundesweiten Vorlesetag wollen sich heute wieder viele Menschen für das Vorlesen einsetzen. Erwartet werden laut Angaben der Veranstalter mehr als eine Million Zuhörende und Vorlesende. Viele Prominente unterstützen die gemeinsame Initiative der Wochenzeitung "Die Zeit", der Stiftung Lesen in Mainz und der Deutschen Bahn Stiftung. So wollen etwa Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) Kindern in Berlin vorlesen. Auch Profi-Fußballer Thomas Müller und Schauspielerin Sonja Gerhardt beteiligen sich. Der Vorlesetag wurde 2004 ins Leben gerufen.

(dpa)