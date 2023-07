Bildung

Zeugnisausgabe: Sorgentelefone für Kummer und Fragen

Zur Zeugnisübergabe an diesem Mittwoch bieten in Berlin und deutschlandweit wieder Experten an Sorgentelefonen Hilfe an.

Von 10 bis 13 Uhr sind Mitarbeiter der Bildungsverwaltung erreichbar. Darüber hinaus gebe es auch kundige Ansprechpartner in den Schulpsychologischen und Inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentren (SIBUZ), sagte der Sprecher der Bildungsverwaltung, Martin Klesmann, der Deutschen Presse-Agentur. Auch die "Nummer gegen Kummer" bietet Unterstützung. Die Sorgentelefone der Bildungsverwaltung werden nicht nur von Schülern und Eltern, sondern auch von Großeltern genutzt, wie Klesmann sagte. Die Nutzerzahl werde nicht genau erfasst, sie bewege sich pro Jahr aber im zweistelligen Bereich. Die Gründe für Anrufe seien sehr unterschiedlich: Dazu zählten Unzufriedenheit mit der Notengebung, aber auch Fragen zum Übergang an die weiterführende Schule oder in die gymnasiale Oberstufe. Bei der Nummer gegen Kummer kann man sich telefonisch und online beraten lassen. Nach Angaben einer Sprecherin drehten sich 2022 am Kinder- und Jugendtelefon etwa 12.000 Gespräche um das Thema Schule und Beruf. Online waren es 1800 Beratungen. In zehn Prozent der Beratungen ging es demnach um das Zeugnis oder die Schulnoten. "Meldeten sich Kinder und Jugendliche in der Online-Beratung zu dem Thema Schule und Beruf, dann waren davon ein Drittel von Überforderung oder Leistungsdruck betroffen", so die Sprecherin. Sorgentelefone der Bildungsverwaltung

