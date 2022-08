Ernst stellt Eckdaten für neues Schuljahr vor

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) stellt am Donnerstag (10.00 Uhr) die Eckdaten für das neue Schuljahr 2022/23 vor.

Dabei geht es unter anderem um die Einstellung neuer Lehrkräfte, die Digitalisierung an den Schulen und den Unterricht für die Kinder von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Im vergangenen Schuljahr wurden an den 923 Schulen im Land rund 298.600 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Im neuen Schuljahr werden es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch wegen der Kriegsflüchtlinge deutlich mehr sein.

Daher müssen mehr Lehrkräfte neu eingestellt werden - auch um die zahlreichen Pädagogen zu ersetzen, die jedes Jahr in den Ruhestand gehen. Im vergangenen Jahr waren rund 1250 Lehrkräfte unbefristet neu eingestellt worden, darunter mehr als 250 Seiteneinsteiger ohne vollständige Lehrerausbildung. Im vergangenen Schuljahr unterrichteten insgesamt rund 25.000 Lehrkräfte in Brandenburg.

In der kommenden ersten Woche nach den Sommerferien gilt an den Schulen für alle Beteiligte eine dreimalige Testpflicht auf das Coronavirus. Geimpfte und genesene Schüler, Lehrkräfte und anderes Schulpersonal sind davon ausgenommen, können sich aber freiwillig testen. Damit soll nach der Urlaubszeit die Sicherheit an den Schulen erhöht werden, um den Präsenz-Unterricht aufrechterhalten zu können.

