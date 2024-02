Schulen: Schecks zum Kauf von Büchern und Arbeitsheften

Zur Förderung der Lese- und Lernkompetenz verteilt das Land Brandenburg an rund 890 Schulen im Land Bücherschecks im Wert von knapp drei Millionen Euro.

Die Schulen könnten mit den Schecks in allen stationären Buchhandlungen Bücher und Arbeitshefte erwerben, erklärte eine Sprecherin des Bildungsministeriums am Mittwoch. Die Zahl der zugeteilten Schecks orientiere sich an der Größe der Schule. Welche Bücher gekauft werden, dürfen die Schulen selbst entscheiden. Die Aktion sei in dieser Form in Deutschland einzigartig, betonte die Sprecherin. Das Land Brandenburg wird dabei vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels unterstützt.

Die Aktion "eröffnet vielfältige Möglichkeiten, Schülerinnen und Schüler zum Lesen zu motivieren und sie beim Lernen gezielt zu unterstützen", sagte Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) laut einer Mitteilung. Alle Kinder in Brandenburg sollten gut lesen und schreiben lernen. Lesen sei "nicht nur Basis für den individuellen Lebensweg, sondern auch für gesellschaftliche und politische Teilhabe", ergänzte Johanna Hahn, Geschäftsführerin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Brandenburg. Nationale und internationale Bildungsstudien und aktuelle Lernerhebungen haben laut Bildungsministerium einen erhöhten Förderbedarf bei den Grundkompetenzen aufgezeigt.

(dpa)