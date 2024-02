Brände

vor 5 Min.

Elf Menschen bei Wohnhausbrand in Neukölln gerettet

Die Feuerwehr hat am Sonntag elf Menschen aus einem brennenden Haus an der Sonnenallee in Berlin-Neukölln gerettet.

Eine Person sei schwer verletzt worden, eine weitere leicht, sagte Feuerwehrsprecher Johann Plötz. Die Feuerwehrleute seien um 11.59 Uhr zu dem Feuer im dritten Stock des Seitenflügels gerufen worden. Etwa eine Dreiviertelstunde später liefen noch Nachlöscharbeiten. Der Seitenflügel sei kontrolliert und geräumt worden, sagte der Sprecher. Insgesamt seien 52 Einsatzkräfte vor Ort. (dpa)

Themen folgen